Ника Белоцерковская сообщила поклонникам о скором замужестве

В аккаунте социальной сети он попросил Белоцерковскую стать его женой, назвав ее «бесконечно любимой». Писательница-кулинар отреагировала на пост потенциального жениха, ответив согласием. Однако знаменитость предупредила «уважаемого и не менее бесконечно любимого Джона Александровича», что ее адвокаты в ближайшее время предоставят ему список приданного на 16-ти страницах.49-летнего Джона Шемякина называют «диким барином» под стать его одноименным книгам. По образованию он историк и обладает энциклопедическими знаниями. В последнее время «жених» Белоцерковской является популярным блогером, покорившим публику своим ироничным стилем повествования. 48-летняя писательница – уроженка Санкт-Петербурга, проживающая во Франции. Белоцерковская воспитывает троих детей от двух неудачных браков. Остроумная подача сделала ее книги по кулинарии невероятно популярными.Поклонники пары шокированы необычным предложением замужества от Шемякина, а еще больше - согласием его «дамы сердца». Многие заподозрили их в пиаре ради нового совместного проекта. Белоцерковская утверждает, что все правда, и она действительно выходит замуж. Остроумные интернет-пользователи уже успели окрестить ее «дикой барыней».