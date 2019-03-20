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Ушел из жизни снявшийся в «Девчатах» и «Двух капитанах» актер Анатолий Адоскин

Народный артист России Анатолий Адоскин ушел из жизни 20 марта. Ему был 91 год, о причине смерти пока не сообщается. Его творческая жизнь отмечена многими спектаклями и киноработами, среди которых участие в фильмах, ставших классикой отечественного кинематографа, например, «Два капитана» и «Девчата».

Ушел из жизни снявшийся в «Девчатах» и «Двух капитанах» актер Анатолий Адоскин

Анатолий Адоскин родился в 1927 году, он был коренным москвичом. Актерскому мастерству обучался в студии Театра имени Моссовета, окончив которую стал участником творческого коллектива этого культурного учреждения. На протяжении семи лет (с 1961 по 1968 год) деятельность артиста была связана с «Современником» и театром имени Ленинского комсомола, но итоге он принял решение вернуться в театр, в котором начиналась его актерская карьера.

В послужном списке Анатолия Адоскина значатся театральные постановки, кинокартины, многосерийные фильмы, и даже рок-опера «Иисус Христос — суперзвезда», в которой он сыграл роль римского префекта Иудеи.

В 1996 году указом президента России Анатолию Михайловичу Адоскину было присвоено почетное звание народного артиста.
В Театре имени Моссовета пообещали дополнительно сообщить информацию о том, когда состоится церемония прощания и похороны одного из своих старейших актеров.



 
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Культура
Добавил: Сергеева Наталья Сегодня, 16:55

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