Ушел из жизни снявшийся в «Девчатах» и «Двух капитанах» актер Анатолий Адоскин





Анатолий Адоскин родился в 1927 году, он был коренным москвичом. Актерскому мастерству обучался в студии Театра имени Моссовета, окончив которую стал участником творческого коллектива этого культурного учреждения. На протяжении семи лет (с 1961 по 1968 год) деятельность артиста была связана с «Современником» и театром имени Ленинского комсомола, но итоге он принял решение вернуться в театр, в котором начиналась его актерская карьера.В послужном списке Анатолия Адоскина значатся театральные постановки, кинокартины, многосерийные фильмы, и даже рок-опера «Иисус Христос — суперзвезда», в которой он сыграл роль римского префекта Иудеи.В 1996 году указом президента России Анатолию Михайловичу Адоскину было присвоено почетное звание народного артиста.В Театре имени Моссовета пообещали дополнительно сообщить информацию о том, когда состоится церемония прощания и похороны одного из своих старейших актеров.