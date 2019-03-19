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Ученые измерили остроту слуха динозавров с помощью аллигаторов

Исследование головного мозга аллигатора и птицы стало основой для нейрофизиологов, чтоб доказать, что у динозавров был очень хороший слух и они могли легко определять положение источников звука в трехмерном пространстве. Информацию об этом опубликовал тематический журнал Journal of Neuroscience.
Ученые измерили остроту слуха динозавров с помощью аллигаторов

За последние два десятка лет ученым удалось изменить взгляд на древних ящеров и птиц. Так, они выяснили, что почти у всех динозавров были перья, и что большинство из них высиживали яйца, раскрыли окрас первых птиц, и как они летали, а также успели несколько раз менять историю их эволюции.

Хоть аллигаторы и птицы очень разнятся внешним видом, в них есть некоторые общие черты. После проведения эксперимента с их участием удалось определить, что все динозавры имели достаточно острый "трехмерный" слух.



 
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Наука
Добавил: Якимова Ирина Сегодня, 20:36

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