Ученые измерили остроту слуха динозавров с помощью аллигаторов
Исследование головного мозга аллигатора и птицы стало основой для нейрофизиологов, чтоб доказать, что у динозавров был очень хороший слух и они могли легко определять положение источников звука в трехмерном пространстве. Информацию об этом опубликовал тематический журнал Journal of Neuroscience.
За последние два десятка лет ученым удалось изменить взгляд на древних ящеров и птиц. Так, они выяснили, что почти у всех динозавров были перья, и что большинство из них высиживали яйца, раскрыли окрас первых птиц, и как они летали, а также успели несколько раз менять историю их эволюции.
Хоть аллигаторы и птицы очень разнятся внешним видом, в них есть некоторые общие черты. После проведения эксперимента с их участием удалось определить, что все динозавры имели достаточно острый "трехмерный" слух.
За последние два десятка лет ученым удалось изменить взгляд на древних ящеров и птиц. Так, они выяснили, что почти у всех динозавров были перья, и что большинство из них высиживали яйца, раскрыли окрас первых птиц, и как они летали, а также успели несколько раз менять историю их эволюции.
Хоть аллигаторы и птицы очень разнятся внешним видом, в них есть некоторые общие черты. После проведения эксперимента с их участием удалось определить, что все динозавры имели достаточно острый "трехмерный" слух.
Наука
Добавил: Якимова Ирина Сегодня, 20:36