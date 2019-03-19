Ученые измерили остроту слуха динозавров с помощью аллигаторов





За последние два десятка лет ученым удалось изменить взгляд на древних ящеров и птиц. Так, они выяснили, что почти у всех динозавров были перья, и что большинство из них высиживали яйца, раскрыли окрас первых птиц, и как они летали, а также успели несколько раз менять историю их эволюции.Хоть аллигаторы и птицы очень разнятся внешним видом, в них есть некоторые общие черты. После проведения эксперимента с их участием удалось определить, что все динозавры имели достаточно острый "трехмерный" слух.