Ольга Рапунцель опять стала нецензурно выражаться при ребенке

«Какой ужас! Как так можно выражаться при ребенке? Ее нужно к психиатру отправить, чтобы нервы ей полечил!», «Кошмар..Я бы на месте Дмитренко ее убила! В этой ситуации мне жалко только Василису..», - пишут в Сети.



