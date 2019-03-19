Ольга Рапунцель опять стала нецензурно выражаться при ребенке
«Бренд» реалити-шоу «Дом-2» Ольга Рапунцель в очередной раз позволила себе ругаться матом при 11-месячной дочери Василисе.
Нужно сказать, что супруг длинноволосой красавицы – Дмитрий Дмитренко и в этот раз не смог спокойно слушать то, как молодая мамочка выражается при малышке.
Всем известно, что в последнее время в семействе Рапунцель и Дмитренко вновь наступила «черная полоса». Парочка то и дело скандалит и выясняет отношения, несмотря даже на то, что уже стартовал конкурс «Свадьба на миллион», где они решили принять участие.
Считанные часы назад в социальных сетях появилась видеозапись, на которой Ольга опять принялась нецензурно выражаться при Василисе, причем и в этот раз избранница Дмитрия не стала скупиться на выражения.
Известно, что этот ролик выйдет в эфир телеканала «ТНТ» завтра, 20 марта 2019 года, однако уже сейчас его принялись активно обсуждать в Сети преданные поклонники телестройки.
По мнению телезрителей, Рапунцель ведет себя неподобающе, поэтому может напрочь забыть о том, что конкурс «Свадьба на миллион» выиграет именно ее семья.
К слову, невзирая на то, что Рапунцель снова обозвала Дмитренко последними словами, мужчина не стал поднимать на нее руку.
Нужно сказать, что супруг длинноволосой красавицы – Дмитрий Дмитренко и в этот раз не смог спокойно слушать то, как молодая мамочка выражается при малышке.
Всем известно, что в последнее время в семействе Рапунцель и Дмитренко вновь наступила «черная полоса». Парочка то и дело скандалит и выясняет отношения, несмотря даже на то, что уже стартовал конкурс «Свадьба на миллион», где они решили принять участие.
Считанные часы назад в социальных сетях появилась видеозапись, на которой Ольга опять принялась нецензурно выражаться при Василисе, причем и в этот раз избранница Дмитрия не стала скупиться на выражения.
Известно, что этот ролик выйдет в эфир телеканала «ТНТ» завтра, 20 марта 2019 года, однако уже сейчас его принялись активно обсуждать в Сети преданные поклонники телестройки.
По мнению телезрителей, Рапунцель ведет себя неподобающе, поэтому может напрочь забыть о том, что конкурс «Свадьба на миллион» выиграет именно ее семья.
«Какой ужас! Как так можно выражаться при ребенке? Ее нужно к психиатру отправить, чтобы нервы ей полечил!», «Кошмар..Я бы на месте Дмитренко ее убила! В этой ситуации мне жалко только Василису..», - пишут в Сети.
К слову, невзирая на то, что Рапунцель снова обозвала Дмитренко последними словами, мужчина не стал поднимать на нее руку.
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 18:54