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Ксения Собчак поразилась фильмом о Майкле Джексоне и реакцией на него в Сети

Популярная телеведущая Ксения Собчак по примеру своих коллег прокомментировала в Instagram картину о жизни Майкла Джексона. По мнению знаменитости, менталитет русского народа давно ее поражает и удивляет.
Ксения Собчак поразилась фильмом о Майкле Джексоне и реакцией на него в Сети

Ксения Собчак в своем микроблоге рассказала, что фильм «Покидая Неверленд» для нее оказался очень напряженным, ведь звезда буквально пережила ощущения жертв происходящего. Больше всего телеведущую поразило поведение родителей пострадавших детей, которые, по ее словам, променяли наследников на роскошную жизнь.

Более того, Ксению Собчак шокируют комментарии в Сети, что если человек умер, ворошить прошлое нельзя. В пример телеведущая привела отношение Запада на этот счет. Заграницей уже давно все ток-шоу и журналисты буквально "кричат" о том, куда смотрели родители и нужно ли их сейчас привлекать к ответственности.

Ксения Собчак подчеркнула, что смысл песни «We are the world,we are the children» для нее всегда будет теперь носить иное значение.



 
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ШоуБиз
Добавил: Кравченко Алена Сегодня, 16:38

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