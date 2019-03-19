Ученым удалось получить водородное топливо из соленой воды





Водород - один из мощнейших источников энергии. Добывают его методом расщепления очищенной воды. Получить водород из любого источника, кроме пресных вод, крайне сложно из-за различных примесей. Процесс такой добычи энергии невозможен в связи с малым количеством чистой жидкости на Земле. Использование соленой воды приведет к коррозии оборудования, поэтому такой вариант даже не рассматривался.Недавно у научных работников получилось решить эту проблему с помощью композитной никелевой пены, которая выступает защитной оболочкой прибора, тем самым продлевает срок его использования с дня до нескольких месяцев.