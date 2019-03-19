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Отправная точка в карьере: Опубликован сделавший Юлию Началову знаменитой клип

В Сети обнародовали клип Юлии Началовой на композицию «Мой Рыжик», снятый в Кольцовском сквере Воронежа на рубеже 80-х. Это была первая музыкальная работа начинающей артистки. Она отправила видео на конкурс молодых вокалистов «Утренняя звезда», после чего проснулась знаменитой.
Отправная точка в карьере: Опубликован сделавший Юлию Началову знаменитой клип

Идея снять видеоклип на детскую песню в исполнении талантливой девочки появилась спонтанно. Началова должна была просто дать интервью для программы о юных дарованиях на местном телевидение, но руководство приняло решение показать талант девочки. Начинающая вокалистка, вспоминает автор передачи Марина Богитова, удивляла взрослых участников съемочного процесса своей выдержкой, работоспособностью, энергетикой, заряжающей всех вокруг, и легкостью. С лица маленькой артистки не сходила улыбка, дарившая окружающим радостные эмоции.

В 1991-1992-х клип отправили в Москву на один из популярнейших на тот период фестивалей «Утренняя звезда». После этого Началову и ее голос стали узнавать во всех уголках страны. Спустя десять лет знаменитость появилась на телевидение Воронежа и отметила, что первый в ее жизни клип на композицию «Мой Рыжик» она считает отправной точкой в своей карьере. Богитова помнит беседу с повзрослевшей певицей, оставшейся такой же улыбчивой и настоящей, как в детстве.



 
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Добавил: Ева Вит Сегодня, 01:11

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