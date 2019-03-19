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Дерматологи рассказали об опасных родинок и веснушек

Дерматологи рассказали касательно опасных родинок и веснушек, появляющихся на человеческом теле. Ряд отметин могут со временем перерастать в злокачественные новообразования.
Дерматологи рассказали об опасных родинок и веснушек

Пятна, а также родинки могут появляться непосредственно при рождении, а также на протяжении всей жизни. В младшем возрасте чаще появляются плоские образования, называемые соединительными невусами. Обычно они являются однородными по цвету, обладая темно-коричневым оттенком. Люди за 50 лет в основном не имеют таких родинок, поэтому в случае их внезапного появления нужно на это обратить внимание. Имеют место выпуклые родинки, расположенные в виде клеток на пятне. В основном они являются доброкачественными, а также не вызывают опасений. Есть внутрикожные невусы, которые имеют телесную, либо светло-коричневую расцветку, а также в большинстве случаев форму купола. С годами они теряют оттенок, так как клетки перестают вырабатывать специальный пигмент. В случае изменения размера пятна на него следует обратить внимание.


Обилие веснушек на плечах и лице не указывают на проблемы. По словам дерматологов, многие из них проходят в зимний период. При этом появление летом веснушек считают нормальным явлением. Лентигины представляют собой коричневые плоские, а также очень крупные пятна, появляющиеся после долгого нахождения людей на солнце. В сравнении с веснушками они не выцветают, а также не несут опасность, если не будут разрастаться.



 
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Наука
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 00:11

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