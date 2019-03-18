АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
В Сети показали тестовое видео с новым смартфоном Samsung Galaxy A 60
EUR 74.07 USD 65.42
Курс валют на 16.03.2019

Егор Крид заговорил словами Ольги Бузовой

Популярный российский исполнитель и автор песен Егор Булаткин, более известный под псевдонимом Егор Крид, заговорил выражениями новоявленной артистки Ольги Бузовой.
Егор Крид заговорил словами Ольги Бузовой

Стоит отметить, что в социальных сетях уже давно говорят о том, что Крид совсем скоро покинет всем известный лейбл «Black Star». По слухам, это решение принял не Егор, а его руководитель – хип-хоп музыкант Тимати.

По одной легенде, Тимуру настолько сильно надоело высокомерие звездного подопечного, что он решил не только выгнать Егора, но и забрать его псевдоним. Впрочем, большинство читателей убеждены, что Юнусов прямо-таки «боится» Крида, на фоне которого его известность с каждым днем угасает.

Несколько часов назад Егор опубликовал у себя на страничке в Instagram новую фотографию, под которой оставил разъяренный пост. Крид поспешил опровергнуть все сплетни, в центре которых оказалось его имя, однако некоторые слова музыканта лишь подогрели гипотезы его поклонников по поводу ссоры с Тимуром.

Дело в том, что Крид заговорил словами Ольги Бузовой, которая, кстати, является недругом Тимати.

«Мои люди со мной..», - написал Егор.

На сегодняшний день фолловеры просто-таки убеждены, что Крида на самом деле изгнали из лейбла и теперь он объединился с поющей телеведущей.

К слову, мысли о том, что Егор захочет как-то отомстить Тимати, у читателей появлялись уже давно. По мнению пользователей Сети, Бузова тоже не прочь поквитаться с Юнусовым за прошлые обиды.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 18:14

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Влад Соколовский в Лос-Анджелесе
Специалисты Hennessey прокачали версию
Редакторы «Дома-2» огласили
Оглашены цены на новые OLED-телевизоры
Егор Крид заговорил словами Ольги
Анна Бузова по неосторожности опозорила
Ольга Рапунцель в случае развода будет
«Слова любви нужны при жизни»: Яна
Милена Безбородова не следит за
В Кузбассе двое пропавших накануне
Volkswagen Passat после рестайлинга
Бывший супруг Юлии Началовой Евгений
Samsung Galaxy S10 разочаровал
Mercedes-Maybach представит в 2019 году
Instagram: Виктория Толстоганова
Московские учёные разрабатывают носимую
Смартфон Pocophone F2 получит
Анастасию Якуб без косметики сравнили с
Эксперт по ВИЧ Евгений Воронин: Юлии
Анастасия Костенко трогательно
Audi анонсировали новые кроссоверы на
Учёные: Сладкая газировка провоцирует
Юлия Началова любила дочь Игоря
Ирина Дубцова показала пост скорби по
BMW завершает тестирование BMW 1 Series
Ученые рассказали о снах-предвестниках
Елена Малышева высоко оценила условия
Ксения Собчак возмущена рассуждениями
Ксения Бородина публично ответила
В России простимулируют перевод авто на
Просмотреть все новости