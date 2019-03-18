Егор Крид заговорил словами Ольги Бузовой

«Мои люди со мной..», - написал Егор.





Стоит отметить, что в социальных сетях уже давно говорят о том, что Крид совсем скоро покинет всем известный лейбл «Black Star». По слухам, это решение принял не Егор, а его руководитель – хип-хоп музыкант Тимати.По одной легенде, Тимуру настолько сильно надоело высокомерие звездного подопечного, что он решил не только выгнать Егора, но и забрать его псевдоним. Впрочем, большинство читателей убеждены, что Юнусов прямо-таки «боится» Крида, на фоне которого его известность с каждым днем угасает.Несколько часов назад Егор опубликовал у себя на страничке в Instagram новую фотографию, под которой оставил разъяренный пост. Крид поспешил опровергнуть все сплетни, в центре которых оказалось его имя, однако некоторые слова музыканта лишь подогрели гипотезы его поклонников по поводу ссоры с Тимуром.Дело в том, что Крид заговорил словами Ольги Бузовой, которая, кстати, является недругом Тимати.На сегодняшний день фолловеры просто-таки убеждены, что Крида на самом деле изгнали из лейбла и теперь он объединился с поющей телеведущей.К слову, мысли о том, что Егор захочет как-то отомстить Тимати, у читателей появлялись уже давно. По мнению пользователей Сети, Бузова тоже не прочь поквитаться с Юнусовым за прошлые обиды.