Эксперты назвали 5 групп уменьшающих риск возникновения рака продуктов





Далее следуют продукты, которые содержат бета-каротин. Сюда вошли желтые и оранжевые продукты. Речь идёт о моркови, тыкве, абрикосах и других. Бета-каротин играет роль сильнейшего антиоксиданта. Специалисты связывают его действие с уменьшением риска рака гортани, а также толстой кишки.Учёные выделяют также группу продуктов, содержащих ликопин. Речь идёт о томатах, арбузе, гуаве, хурме. Ликопин имеет также антиоксидантное действие. Для профилактики раковых заболеваний полезны орехи. В особенности это касается поджелудочной железы, кишечника.По мнению учёных, в меню должны постоянно присутствовать бобовые, которые богаты на цинк. У пациентов с онкологией медики наблюдают пониженную концентрацию цинка в тканях. Бобовые также содержат экстракт IP6, помогающий в борьбе с раком желудка, простаты, печени, толстой кишки, груди.Исследователи внесли в данный список также крестоцветные овощи. Речь идёт о разных видах капусты. При употреблении таких продуктов в организме происходит синтез биологически активных соединений, защищающих ДНК от повреждений, отключающих активность раковых клеток, исключая их соединение в опухоли.