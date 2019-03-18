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Эксперты назвали 5 групп уменьшающих риск возникновения рака продуктов

Эксперты анонсировали 5 групп продуктов, уменьшающих риск возникновения рака. В первую очередь речь идёт о продуктах с клетчаткой. Они обладают мощнейшим противораковым эффектом. В особенности это касается рака печени.
Эксперты назвали 5 групп уменьшающих риск возникновения рака продуктов

Далее следуют продукты, которые содержат бета-каротин. Сюда вошли желтые и оранжевые продукты. Речь идёт о моркови, тыкве, абрикосах и других. Бета-каротин играет роль сильнейшего антиоксиданта. Специалисты связывают его действие с уменьшением риска рака гортани, а также толстой кишки.

Учёные выделяют также группу продуктов, содержащих ликопин. Речь идёт о томатах, арбузе, гуаве, хурме. Ликопин имеет также антиоксидантное действие. Для профилактики раковых заболеваний полезны орехи. В особенности это касается поджелудочной железы, кишечника.

По мнению учёных, в меню должны постоянно присутствовать бобовые, которые богаты на цинк. У пациентов с онкологией медики наблюдают пониженную концентрацию цинка в тканях. Бобовые также содержат экстракт IP6, помогающий в борьбе с раком желудка, простаты, печени, толстой кишки, груди.

Исследователи внесли в данный список также крестоцветные овощи. Речь идёт о разных видах капусты. При употреблении таких продуктов в организме происходит синтез биологически активных соединений, защищающих ДНК от повреждений, отключающих активность раковых клеток, исключая их соединение в опухоли.



 
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Наука
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 14:50

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