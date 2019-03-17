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Ученые: Найден способный влиять на лечение рака фермент

Американские ученые заявили о том, что нашли фермент, способный положительно влиять на лечение рака. Они отмечают, на его основании можно будет создать новые лекарства и методики борьбы с онкологией.
Ученые: Найден способный влиять на лечение рака фермент

Ученые обнаружили этот фермент в ходе исследования, в котором они изучали целый спектр подобных веществ, с целью выявить те из них, которые будут положительно влиять на лечение рака. И они достигли поставленной цели, найденный ими фермент называется USP15. Он отвечает за стабильность генома человека, а, следовательно, препятствует развитию онкологических заболеваний.

Американские ученые отмечают, к раку приводят нарушения в ДНК, образующиеся при делении клеток. Поэтому USP15 действительно должен положительно влиять на пациента во время использования уже имеющихся лекарств и методик лечения онкологии. На этом полезные свойства этого фермента не закончились. Оказалось, что он является маркером при выявлении целой группы раковых заболеваний: молочной и поджелудочной желез, а также яичников.

Исследователи отмечают, все их выводы имеют достаточно поверхностный характер, так как сделаны в ходе общего изучения целого списка подобных ферментов. В будущем они собираются заняться конкретно USP15 и узнать, как его можно использовать для лечения онкологии.

Ученые уверены, этот фермент применим как усилитель к уже имеющимся методикам, но также является потенциальной основой для создания совершенно новых.



 
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Наука
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 20:16

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