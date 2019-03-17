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Дату похорон Юлии Началовой перенесли на 21 марта

День погребения известнейшей российской певицы, актрисы и телеведущей Юлии Началовой перенесли.
Дату похорон Юлии Началовой перенесли на 21 марта

Нужно сказать, что вчера, 16 марта 2019 года мир шоу-бизнеса поразила новость о кончине многими любимой исполнительницы Юлии Началовой. Артистка ушла из жизни на 39-м году жизни.

По словам родителя знаменитости, Юлия умерла от абсцесса. Выяснилось, что в результате воспаления на ноге у Началовой скопился гной в организме, который и стал причиной остановки сердца.

Считанные часы назад в интернете появилась информация, что похороны певицы были перенесены. Отметим, что ранее сообщалось, что погребение Юлии пройдет 19 марта текущего года, сейчас же появились сведения, что захоронение пройдет 21 марта. Об этом сообщил портал TASS со ссылкой на представителя Началовой – Анну Исаеву.
Дату похорон Юлии Началовой перенесли на 21 марта

Само место похорон не было изменено, поэтому 21 марта все поклонники творчества Юлии смогут попрощаться со своим кумиром на Троекуровском кладбище.

Как сообщает лечащий врач Началовой, он со своими коллегами до последнего пытался спасти исполнительницу, однако все их попытки оказались тщетны.

Напомним, что у Юлии осталась 12-летняя дочь Вера, которая после смерти звездной мамы будет жить с родным отцом – известным футболистом Евгением Алдониным.



 
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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 17:58

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