Дмитрий Маликов хотел записать общую песню с Юлией Началовой

Несколько месяцев назад музыканты провели встречу, в процессе которой приняли решение записать общий музыкальный трек. С того времени артисты постоянно откладывали работу, а в конечном счете Маликов и Началова так и не воплотили в жизнь задуманное. Высказываясь о смерти певицы, ее коллега охарактеризовал исполнительницу талантливой и доброй, скорбя при этом о ее уходе.Как признался музыкант в социальной сети Instagram, он боялся последние дни за здоровье и жизнь Началовой, подозревал критичность возникшей ситуации, которая в результате закончилась смертью певицы.Грустит из-за смерти коллеги и азербайджанский исполнитель Эмиль Кадыров. Он был давно знаком с умершей вчера звездой, считая ее светлым человеком. Артист тоже планировал спеть с ней дуэтом, но и этот план так и не был реализован.