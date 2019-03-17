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Дмитрий Маликов хотел записать общую песню с Юлией Началовой

Дмитрий Маликов прокомментировал сообщение о смерти Юлии Началовой. Ранее они встречались и договорились записать общую композицию, но судьба распорядилась иначе.
Дмитрий Маликов хотел записать общую песню с Юлией Началовой

Несколько месяцев назад музыканты провели встречу, в процессе которой приняли решение записать общий музыкальный трек. С того времени артисты постоянно откладывали работу, а в конечном счете Маликов и Началова так и не воплотили в жизнь задуманное. Высказываясь о смерти певицы, ее коллега охарактеризовал исполнительницу талантливой и доброй, скорбя при этом о ее уходе.

Как признался музыкант в социальной сети Instagram, он боялся последние дни за здоровье и жизнь Началовой, подозревал критичность возникшей ситуации, которая в результате закончилась смертью певицы.

Грустит из-за смерти коллеги и азербайджанский исполнитель Эмиль Кадыров. Он был давно знаком с умершей вчера звездой, считая ее светлым человеком. Артист тоже планировал спеть с ней дуэтом, но и этот план так и не был реализован.



 
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Добавил: Ложников Никита Сегодня, 18:02

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