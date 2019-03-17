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«Бесконечно печально»: Вера Брежнева высказалась о смерти Юлии Началовой

Вера Брежнева высказалась о смерти Юлии Началовой в социальной сети Instagram. «Бесконечно печально» ощущает себя певца после трагической новости.
«Бесконечно печально»: Вера Брежнева высказалась о смерти Юлии Началовой

Многие деятели отечественного шоу-бизнеса поражены и шокированы смертью своей коллеги в 38-летнем возрасте. Соболезнования выразили Алла Пугачева, Максим Галкин, Филипп Киркоров, Николай Басков и другие. Не осталась в стороне и Вера Брежнева, опубликовавшая соответствующий пост в интернете. «Бесконечно печально..Молодая. Талантливая. Красивая. Добрая. Юля…», - такими словами она выразила свое душевное состояние после обнародования данных о смерти Началовой.

Подписчики Брежневой тоже шокированы неожиданной кончиной исполнительницы, выражая сочувствие близким умершей.



 
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Добавил: Ложников Никита Сегодня, 17:40

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