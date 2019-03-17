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Лена Ленина готова взять на воспитание дочь Юлии Началовой Веру Алдонину

Писательница Лена Ленина изъявила желание взять на воспитание дочь Юлии Началовой Веру. Об этом она написала в соцсети, переживая за смерть подруги.
Лена Ленина готова взять на воспитание дочь Юлии Началовой Веру Алдонину

«Больно и страшно. Реву», - пишет в микроблоге Ленина, комментируя информацию о кончине певицы, которая являлась для нее подругой. У умершей осталась 12-летняя дочь, которую писательница согласилась воспитывать и содержать в память о Началовой, обещая любить и относиться к девочке, как к родной.

Юлия Началова попала в больницу 11 марта по причине загноившейся раны на ноге. В связи с ухудшением состояния певицу перевели в искусственную кому. В ходе операции медики ампутировали певице ногу, но спасти ей жизнь так и не удалось.



 
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Добавил: Ложников Никита Сегодня, 16:40

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