Лена Ленина готова взять на воспитание дочь Юлии Началовой Веру Алдонину





«Больно и страшно. Реву», - пишет в микроблоге Ленина, комментируя информацию о кончине певицы, которая являлась для нее подругой. У умершей осталась 12-летняя дочь, которую писательница согласилась воспитывать и содержать в память о Началовой, обещая любить и относиться к девочке, как к родной.Юлия Началова попала в больницу 11 марта по причине загноившейся раны на ноге. В связи с ухудшением состояния певицу перевели в искусственную кому. В ходе операции медики ампутировали певице ногу, но спасти ей жизнь так и не удалось.