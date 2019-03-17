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Марина Африкантова в разгар свадебного конкурса одна улетела в Дубай

Участница проекта «Дом-2» Марина Африкантова в разгар свадебного конкурса одна улетела в Дубай. Со слов её матери, девушка отправилась туда, чтобы навести красоту на лице перед возможным торжеством, а вот зрители не сомневаются — уколы от косметолога привели к тому, что ей срочно потребовалась помощь квалифицированного специалиста.
Марина Африкантова в разгар свадебного конкурса одна улетела в Дубай

Марина Африкантова и Роман Капаклы являются одной из пар фаворитов на победу в свадебном конкурсе «Дома-2», но даже это не помешало девушке бросить возлюбленного на проекте одного, чтобы в одиночестве отправиться в Дубай. Об этом в Сети любезно рассказала мама Африкантовой, а хейтеры тут же решили, что участница «Дома-2» улетела не отдыхать, а к пластическому хирургу, который поможет ей исправить появившуюся после уколов красоты деформацию лица.
Марина Африкантова в разгар свадебного конкурса одна улетела в Дубай

Сама же Африкантова пока никак не комментирует свой отъезд, поэтому у многих появились сомнения в том, действительно ли она покинула телестройку. Отдельные пользователи не исключают возможности, что родительница девушки просто пустила слухи, чтобы в очередной раз привлечь внимание и интерес публики к персоне своей дочери.



 
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Добавил: Oksana Сегодня, 16:25

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