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«Подурнела, с горя окаменела»: Божена Рынска оправдалась за «запойный» внешний вид после смерти мужа

Божена Рынска оправдалась на личном аккаунте в Facebook за собственный «запойный» внешний вид. Писательница постоянно плачет из-за смерти мужа.
«Подурнела, с горя окаменела»: Божена Рынска оправдалась за «запойный» внешний вид после смерти мужа

Перед похоронами сооснователя НТВ Игоря Малашенко, который скончался в Испании, его вдова продолжает публиковать посты в социальной сети, рассказывая о постигших ее душевных переживаниях. Ныне она начала оправдываться за «запойный» вид, сообщая, что сама себя теперь не может узнать, так как «подурнела, с горя окаменела».

«Между строк» Рынска жалуется, что Малашенко не оставил ей доверенности на свой автомобиль, в связи с чем ей не вывезти транспорт из Прибалтики. Также она не в состоянии зарегистрироваться в программе, дабы получить возможность арендовать машину в Москве, всему виной ее заметно изменившееся лицо. Писательница уверяет, что она не в запое, просто плачет, практически не прекращая.

Божена Рынска связала себя узами брака осенью ушедшего года. Длительное время пара не могла оформить свои отношения из-за штампа в документах Малашенко. Сейчас вдова уверена, что ее муж умер из-за борьбы за имущество с прежней супругой.



 
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Добавил: Ложников Никита Сегодня, 18:06

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