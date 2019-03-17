Лев Лещенко: Юлия Началова не исчерпала свой талант





Журналисты обратились к Льву Лещенко с просьбой прокомментировать ситуацию со смертью Юлии Началовой. Народный артист РСФСР отметил, что певица была славной, милой и очень обаятельной девушкой, имеющей большой талант. Она долгие годы работала в шоу-бизнесе, но так и не исчерпала свой творческий потенциал. Лев Лещенко уверен, все это время Началова не только не теряла, а наоборот, развивала свое мастерство и совершенствовалась во всех направлениях.Эстрадный певец отмечает, она всегда была приветливой и доброй со всеми окружающими людьми, здоровалась, узнавала, как дела, могла помочь. Исполнитель вспоминает, у него с Началовой даже был дуэт на телевидении, ему очень понравилось с ней работать. В завершении Лев Лещенко выразил свои соболезнования и слова поддержки всем родными и близким артистки. Он назвал всю эту ситуацию большой трагедией.Напомним, Юлия Началова скончалась 16 марта в одной из больниц Москвы, об этом заявил её отец. По его словам, у артистки не выдержало сердце, это произошло из-за сильного заражения крови. Дата и место прощания с исполнительницей пока неизвестны, их сообщат в ближайшее время.