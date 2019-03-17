Обнародован топ-3 способов экономии при покупке поддержанного автомобиля





Согласно первому пункту, лучше всего попытаться купить подобную машину в пределах больших населенных пунктов. Там сосредоточено немалое число сервисных центров и СТО, которые качественно следят за автомобилями.Как гласит второй способ, желающим сэкономить при приобретении нужно обзаводиться транспортным средством в начале года и в летний период, когда проходят праздники и наступают отпуска.Замыкает топ-3 умение обезопасить себя от злостных перекупщиков. В данном случае следует как можно чаще просматривать интернет-порталы по реализации поддержанных автомобилей. Также нужно уметь внимательно осматривать предмет приобретения и хорошо торговаться.