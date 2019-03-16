Рита Дакота не оценила новый хит Влада Соколовского “12 лет”

Сам певец отметил, что это настоящий шедевр, длиною в жизнь, с которым связаны самые искренние чувства. Влад Соколовский признался: “ Я решил открыть эту песню на 4 дня раньше, чем выйдет альбом, потому что, для меня это имеет неприкрытый символизм (для тех, кто не понял, это день нашей годовщины…)”.После такого откровения мнения фанатов разделились, так как хейтеры обвинили артиста в разрушении семьи, а преданные поклонники считают, что песня глубоко проникает в душу. Рита Дакота опубликовала сообщение, отметив, что хит создавался, когда ее избранник уже встречался с Натальей Сульяновой. Она не держит зла на певца, но хорошо помнит о предательстве близкого человека.