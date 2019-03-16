«Актерские» эмоции маленькой дочери Игоря Николаева Вероники рассмешили поклонников

Популярная исполнительница опубликовала на своей странице в социальной сети коллаж из нескольких кадров, где 3-летняя Вероника демонстрирует четыре разные эмоции. В комментарии к забавному снимку Юлия Проскурякова написала: «И Оскар получает… Ника Николаева». Преданные почитатели творчества певца, композитора Игоря Николаева и его супруги были растроганы снимком и очень высоко оценили способности, будущей, по их мнению, артистки.Подписчики принялись писать самые теплые отзывы о умениях маленькой Вероники, восхищаясь талантами ребенка: «Все эмоции прекрасны», «Будущая артистка», «Настроение бывает разным», «Актерское мастерство… умница».