Михаил Кокшенов был госпитализирован после приступа





Из источников журналисты узнали, что после назначенного лечения будет известно больше информации о самочувствии знаменитости. Проблемы со здоровьем начались у 82-летнего Михаила Кокшенова два года назад, когда после инсульта он перенес частичную парализацию.Затем родственники звезды проинформировали, что ему стало лучше, хотя актер тогда не мог говорить, а потому рядом с ним находились лишь члены семьи. Зрители полюбили актера после просмотра фильмов “Девчата”, “Звезда пленительного счастья”, а также других шедевров российских кинематографистов.