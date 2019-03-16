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Михаил Кокшенов был госпитализирован после приступа

СМИ сообщают, что Михаил Кокшенов был госпитализирован в клинику после приступа. Пока неизвестно, что стало причиной плохого состояния здоровья актера, потому что медики еще не поставили диагноз.
Михаил Кокшенов был госпитализирован после приступа

Из источников журналисты узнали, что после назначенного лечения будет известно больше информации о самочувствии знаменитости. Проблемы со здоровьем начались у 82-летнего Михаила Кокшенова два года назад, когда после инсульта он перенес частичную парализацию.

Затем родственники звезды проинформировали, что ему стало лучше, хотя актер тогда не мог говорить, а потому рядом с ним находились лишь члены семьи. Зрители полюбили актера после просмотра фильмов “Девчата”, “Звезда пленительного счастья”, а также других шедевров российских кинематографистов.



 
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Культура
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 14:42

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