Татьяна Навка примерила узбекский халат на открытии ледового комплекса в Ташкенте

Олимпийская чемпионка успела побывать не только на открытии «Humo Arena», но и смогла прогуляться по Ташкенту и посетить несколько интересных мест в городе. В одном из них она нашла наряд, в котором узбекские девушки ходили в давние времена. Это своеобразный халат, полностью скрывающий лицо и руки представительниц прекрасного пола.Дальше Татьяна Навка отправилась на пресс-конференцию, приуроченную к открытию спортивного комплекса, в конце которой её ожидал необычный подарок. Им оказался узбекский женский халат, не закрывающий голову и лицо. Фигуристка решила примерить подарок и на открытие комплекса явилась именно в нем. Фотографией олимпийская чемпионка поделилась на своей странице в Instagram.Поклонники звезды отметили, что данный наряд определенно ей к лицу, поэтому стоит задуматься о включении его в свой постоянный гардероб. Многие не упустили эту возможность и решили сделать комплименты самой фигуристке. Они уверены, сочетание этой национальной одежды и красоты самой знаменитости создает общий незабываемый образ.