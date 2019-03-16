Валерия назвала своего предыдущего супруга «садистом-вегетарианцем»

Валерия опубликовала на своей странице фотографию, на которой позирует в лучах весеннего солнца. В комментарии к снимку она описала прелести весны, такие, как аромат первых цветов и шелест распустившихся листьев, и отметила, что этот прекрасный момент наступит совсем скоро. Фолловеры высоко оценили восхитительную внешность 50-летней певицы, время над которой как будто не властно, и написали в ее адрес множество комплиментов.Один из поклонников спросил Валерию, не является ли она вегетарианкой, на что артистка ответила, что уже 16 лет с удовольствием кушает мясо, но делает это не часто, поскольку все же предпочитает рыбу. Звезда заметила, что мясо она не ела в тот период своей жизни, когда ее мужем был "садист-вегетарианец".Примечательно, что в 2002 году, почти 16 лет назад, исполнительница развелась с продюсером Александром Шульгиным. Вероятно, именно его она и имела в виду, когда отвечала на вопрос поклонника. Кроме того, Валерия ранее рассказывала, что бывший муж ее бил, поэтому их семья распалась.