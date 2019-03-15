Поклонники не верят в искренние чувства между Юлией Ефременковой и Мондезиром Свет-Амуром
Совсем недавно телеведущая Юлия Ефременкова перестала стесняться и теперь обнимается и целуется с возлюбленным Мондезиром Свет-Амуром даже перед камерами. Однако поклонники не верят в искренность вспыхнувших между ними чувств.
Так, поклонники продолжают утверждать, что телеведущая Юлия Ефременкова и участник "Дома-2" Мондезир Свет-Амур только изображают чувства. Скорее всего, скандальному проектанту и звезде просто выгодно это делать. Юлия Ефременкова таким образом может заставить ревновать ушедшего за Периметр Сергея Кучерова.
Мондезир Свет-Амур в свою очередь за счет якобы романа, по мнению поклонников, может реабилитироваться в глазах участников реалити или же создать все условия для зрелищного ухода с шоу.
Так, поклонники продолжают утверждать, что телеведущая Юлия Ефременкова и участник "Дома-2" Мондезир Свет-Амур только изображают чувства. Скорее всего, скандальному проектанту и звезде просто выгодно это делать. Юлия Ефременкова таким образом может заставить ревновать ушедшего за Периметр Сергея Кучерова.
Мондезир Свет-Амур в свою очередь за счет якобы романа, по мнению поклонников, может реабилитироваться в глазах участников реалити или же создать все условия для зрелищного ухода с шоу.
ШоуБиз
Добавил: Кравченко Алена Сегодня, 21:47