Екатерина Климова появилась на премьере фильма “Балканский рубеж” в смокинге
Поклонники актрисы были в восторге, заметив новое фото в Instagram. Екатерина Климова появилась на премьере фильма “Балканский рубеж” в смокинге, получив много комплиментов в свой адрес.
Знаменитость призналась, что картина произвела на нее сильное впечатление, после чего поблагодарила всех создателей за актуальный и правдивый сюжет. На красную дорожку Екатерина Климова вышла в черном смокинге, дополнив образ топом с кружевами и клатчем.
Красная помада завершила образ артистки, а восхищенные подписчики оценили внешний вид кумира. Они назвали знаменитость яркой и женственной личностью, сравнив ее с Моникой Белуччи, которая тоже выбрала для церемонии вручения премии “Сезар” аналогичный наряд.
Знаменитость призналась, что картина произвела на нее сильное впечатление, после чего поблагодарила всех создателей за актуальный и правдивый сюжет. На красную дорожку Екатерина Климова вышла в черном смокинге, дополнив образ топом с кружевами и клатчем.
Красная помада завершила образ артистки, а восхищенные подписчики оценили внешний вид кумира. Они назвали знаменитость яркой и женственной личностью, сравнив ее с Моникой Белуччи, которая тоже выбрала для церемонии вручения премии “Сезар” аналогичный наряд.
ШоуБиз
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 22:00