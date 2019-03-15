Екатерина Климова появилась на премьере фильма “Балканский рубеж” в смокинге

Знаменитость призналась, что картина произвела на нее сильное впечатление, после чего поблагодарила всех создателей за актуальный и правдивый сюжет. На красную дорожку Екатерина Климова вышла в черном смокинге, дополнив образ топом с кружевами и клатчем.Красная помада завершила образ артистки, а восхищенные подписчики оценили внешний вид кумира. Они назвали знаменитость яркой и женственной личностью, сравнив ее с Моникой Белуччи, которая тоже выбрала для церемонии вручения премии “Сезар” аналогичный наряд.