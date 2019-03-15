Прохор Шаляпин показал в Instagram новую любовь
Прохор Шаляпин показал подписчикам в Instagram новую любовь, которую встретил у московских друзей. Певец сфотографировался с кошкой экзотической породы каракет.
Шаляпин, ранее закрутивший роман с Виталиной Цымбалюк-Романовской, заинтриговал поклонников рассказом о своей новой любви. В соцсети исполнитель выложил несколько снимков с кошкой Ариэль, которая с удовольствием сидит на руках у гостя своих хозяев. Питомица жителей столицы имеет редкую экзотическую породу каракет и своими ушами с кисточками напоминает дикую рысь.
У Ариэль есть свой блог в Instagram, куда владельцы животного регулярно выставляют снимки и видео любимицы. Кошка живёт в квартире, однако любит погулять на улице, залезть на дерево, и даже поохотиться на уток.
Подписчики Шаляпина отметили, что кошки неизменно приносят в дом счастье и удачу. Другие пожелали увидеть Ариэль очередной героиней ток-шоу, где часто появляются любовницы певца.
Шаляпин, ранее закрутивший роман с Виталиной Цымбалюк-Романовской, заинтриговал поклонников рассказом о своей новой любви. В соцсети исполнитель выложил несколько снимков с кошкой Ариэль, которая с удовольствием сидит на руках у гостя своих хозяев. Питомица жителей столицы имеет редкую экзотическую породу каракет и своими ушами с кисточками напоминает дикую рысь.
У Ариэль есть свой блог в Instagram, куда владельцы животного регулярно выставляют снимки и видео любимицы. Кошка живёт в квартире, однако любит погулять на улице, залезть на дерево, и даже поохотиться на уток.
"Ариэль следует за нами повсюду, целует и мяукает, когда кто-то из нас выходит из комнаты. Она старается не уснуть, чтобы мы вдруг снова не уехали", - рассказывают владельцы о любящей питомице.
Подписчики Шаляпина отметили, что кошки неизменно приносят в дом счастье и удачу. Другие пожелали увидеть Ариэль очередной героиней ток-шоу, где часто появляются любовницы певца.
ШоуБиз
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 18:46