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Прохор Шаляпин показал в Instagram новую любовь

Прохор Шаляпин показал подписчикам в Instagram новую любовь, которую встретил у московских друзей. Певец сфотографировался с кошкой экзотической породы каракет.
Прохор Шаляпин показал в Instagram новую любовь

Шаляпин, ранее закрутивший роман с Виталиной Цымбалюк-Романовской, заинтриговал поклонников рассказом о своей новой любви. В соцсети исполнитель выложил несколько снимков с кошкой Ариэль, которая с удовольствием сидит на руках у гостя своих хозяев. Питомица жителей столицы имеет редкую экзотическую породу каракет и своими ушами с кисточками напоминает дикую рысь.

У Ариэль есть свой блог в Instagram, куда владельцы животного регулярно выставляют снимки и видео любимицы. Кошка живёт в квартире, однако любит погулять на улице, залезть на дерево, и даже поохотиться на уток.

"Ариэль следует за нами повсюду, целует и мяукает, когда кто-то из нас выходит из комнаты. Она старается не уснуть, чтобы мы вдруг снова не уехали", - рассказывают владельцы о любящей питомице.

Подписчики Шаляпина отметили, что кошки неизменно приносят в дом счастье и удачу. Другие пожелали увидеть Ариэль очередной героиней ток-шоу, где часто появляются любовницы певца.



 
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Добавил: Долгих Анна Сегодня, 18:46

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