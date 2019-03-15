Эмбер Херд после скандала с Деппом закрутила новый роман с режиссером Мускетти





Эмбер Херд, снявшаяся в фильмах «Все парни любят Мэнди Лэйн» и «Лондонские поля», недавно была замечена журналистами в компании нового избранника – 45-летнего Мускетти. Сексапильная блондинка не отчаивается из-за проблем с экс-супругом Джонни Деппом, пытающемся отсудить у звезды сумму в 50 млн долларов.Она продолжает вести привычный образ жизни, занимаясь любимой работой и меняя любовников. После разрыва с Деппом, романа с Илоном Маском и отношениями с Вито Шнабелем Эмбер Херд увлеклась аргентинцем Мускетти. Режиссер успешно проявил себя в американской киноиндустрии, получив несколько премий на престижных фестивалях.В фильме Мускетти «Ночь любви» 2000 года, главную роль исполнила Сесилия Рот. А в картине «Мама» сыграли известные актеры Николай Костер-Вальдау и Джессика Честейн. Одной из самых популярных его работ на сегодняшний день является хоррор «Оно», снятый по мотивам одноименного произведения Стивена Кинга.