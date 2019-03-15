АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые: Молодые люди употребляют алкоголь из-за желания подражать знаменитостям
EUR 74.06 USD 65.40
Курс валют на 15.03.2019

Эмбер Херд после скандала с Деппом закрутила новый роман с режиссером Мускетти

Звезда фильма «Аквамен» Эмбер Херд решила закрутить новый роман с режиссером из Аргентины Андресом Мускетти после скандала с бывшим супругом Джонни Деппом. Голливудский актер подал иск против экс-возлюбленной, обвинив в клевете.

Эмбер Херд после скандала с Деппом закрутила новый роман с режиссером Мускетти

Эмбер Херд, снявшаяся в фильмах «Все парни любят Мэнди Лэйн» и «Лондонские поля», недавно была замечена журналистами в компании нового избранника – 45-летнего Мускетти. Сексапильная блондинка не отчаивается из-за проблем с экс-супругом Джонни Деппом, пытающемся отсудить у звезды сумму в 50 млн долларов.

Она продолжает вести привычный образ жизни, занимаясь любимой работой и меняя любовников. После разрыва с Деппом, романа с Илоном Маском и отношениями с Вито Шнабелем Эмбер Херд увлеклась аргентинцем Мускетти. Режиссер успешно проявил себя в американской киноиндустрии, получив несколько премий на престижных фестивалях.
Эмбер Херд после скандала с Деппом закрутила новый роман с режиссером Мускетти

В фильме Мускетти «Ночь любви» 2000 года, главную роль исполнила Сесилия Рот. А в картине «Мама» сыграли известные актеры Николай Костер-Вальдау и Джессика Честейн. Одной из самых популярных его работ на сегодняшний день является хоррор «Оно», снятый по мотивам одноименного произведения Стивена Кинга.



 
+Дзен +Яндекс новости
Культура
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 15:09

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Таролог Саона увидела в будущем Ольги
«Книги – лучшие друзья»: Ани Лорак
Звезда «Дом-2» Татьяна Мусульбес
Оксана Самойлова не представляет себя
Отношения между Дамблдором и
Константин Богомолов назвал Ксению
Негативные эмоции уменьшают способность
Анфиса Чехова опубликовала откровенное
Ким Кардашьян сделала фото в
Максим Виторган отвел сына Платона в
Росгидромет предупредил россиян об
Вторая жена Майкла Джексона призналась,
Ксения Собчак рассказала о важных
В МИД Белоруссии посла РФ Бабича
Валерий Блюменкранц три дня жил у
Новый вид пауков получил название в
Поклонники раскритиковали Ксению
В США ведомые беспилотники будут
Эмбер Херд после скандала с Деппом
Владимир Ефимов сообщил на
Удлиненный Volkswagen T-Cross готов к
Земля могла появиться из "зародыша"
Актриса Розарио Доусон призналась в
Специалисты анонсировали самые
Анна Седокова рассказала поклонникам о
Путешествие в Японию на двоих получит
«Зеленый патруль» назвал список самых
Жительница США 30 раз подряд выиграла в
Археологи обнаружили во Франции могилу
Кроссовер Geely Atlas в России
Просмотреть все новости