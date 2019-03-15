К концу года могут появиться смартфоны с камерой на 100 Мп





В настоящее время поддержка 192-мегапиксельных камер заявлена лишь для пяти чипов: модели Snapdragon 670, 675, 710, 845 и 855. В компании отметили, что данные изделия всегда способствовали благоприятному функционированию матрицы с разрешением до 192 миллионов пикселей, но прежде для них производитель указывал меньшие данные. Это было связано с тем, что в технических характеристиках сообщалось о максимальном разрешении, для которого доступны режимы видеосъемки со скоростью 60 кадров в секунду.Нововведения Qualcomm свидетельствует о продажах смартфонов, имеющих процессор Snapdragon 675 с камерой на 48 Мп, хотя ранее в параметрах данного устройства не указывалось о возможности функционирования с сенсорами такого высокого разрешения.Сотрудники фирмы добавили, что определенные поставщики мобильных аппаратов ныне уже создают гаджеты с камерами, оснащенными 64 миллионами пикселей и больше. К концу года в мире появится первый телефон со 100-мегапиксельной камерой, но пока аналитики затрудняются сказать, будут ли эти изобретения популярными, и есть ли смысл в их разработке.