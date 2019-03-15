АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые: Молодые люди употребляют алкоголь из-за желания подражать знаменитостям
EUR 74.06 USD 65.40
Курс валют на 15.03.2019

Украине грозит штраф за отказ от участия в «Евровидении-2019»

Украина может заплатить штраф за отказ от участия в вокальном конкурсе «Евровидение-2019». Этот вопрос будет рассматриваться оргкомитетом после проведения финала в Израиле.
Украине грозит штраф за отказ от участия в «Евровидении-2019»

По словам Дэвида Гудмана, официального представителя ЕВС, сейчас все усилия сосредоточены на том, чтобы конкурс был зрелищным событием. Решение по поводу Украины будет принято уже по его завершению. В консультациях примет участия Референтная группа, входящая в руководящий состав «Евровидения-2019».

Напомним, что национальный отбор в Украине состоялся 23 февраля, где в итоге победила исполнительница Maruv. После этого артистке предстояло подписать договор с НОТУ, но условия контракта оказались неприемлемы для нее, поскольку туда были включены политические требования. Сама же певица считает, что конкурс является, прежде всего, вокальным, он должен объединять людей.

После отказа Maruv ехать на «Евровидение-2019», организаторы предложили это сделать еще двум финалистам, которые заняли второе и третье места соответственно, однако те также не согласились представлять страну на конкурсе. В итоге было принято решение, что Украина не будет принимать участие в вокальном противостоянии.



 
+Дзен +Яндекс новости
Культура
Добавил: Конева Юлия Сегодня, 11:04

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Принц Гарри и Меган Маркл наняли
СМИ: Басков и Киркоров своим поведением
Илья Яббаров заявил, что ему надоело
«Мне не нравится»: Влад Топалов
Таролог предсказал Юлии Началовой
Александр Овечкин эмоционально
Астрономы получили снимки туманности
Актриса Елена Панова впервые рассказала
В ночном клубе Барнаула мастер спорта
Украине грозит штраф за отказ от
В Колпино мужчина похитил ребенка
Вадим Манукян поддержал
Писательница Оксана Робски впервые
Супруг Ларисы Гузеевой подарил ей
Читающие только заголовки статей люди
Ирина Пинчук заплакала от жалости к
Жена Андрея Мерзликина рассказала о
Настя Ивлеева и Федук устроили шуточное
Мондезир Свет-Амур публично извинился
Александр Васильев рассказал, что
Учёные обнаружили в мозге человека
Личный врач Юлии Началовой Василий
Советскому писателю Юрию Бондареву
Анна Банщикова похвасталась
Маленькая дочь Валерия Тодоровского и
Экс-бойфренд Виктории Романец Александр
Мария Машкова кардинально сменила имидж
Врачи назвали бодрящую замену кофе
Ксения Собчак расскажет о личной жизни
Звезде американского реалити-шоу Джо
Просмотреть все новости