Украине грозит штраф за отказ от участия в «Евровидении-2019»





По словам Дэвида Гудмана, официального представителя ЕВС, сейчас все усилия сосредоточены на том, чтобы конкурс был зрелищным событием. Решение по поводу Украины будет принято уже по его завершению. В консультациях примет участия Референтная группа, входящая в руководящий состав «Евровидения-2019».Напомним, что национальный отбор в Украине состоялся 23 февраля, где в итоге победила исполнительница Maruv. После этого артистке предстояло подписать договор с НОТУ, но условия контракта оказались неприемлемы для нее, поскольку туда были включены политические требования. Сама же певица считает, что конкурс является, прежде всего, вокальным, он должен объединять людей.После отказа Maruv ехать на «Евровидение-2019», организаторы предложили это сделать еще двум финалистам, которые заняли второе и третье места соответственно, однако те также не согласились представлять страну на конкурсе. В итоге было принято решение, что Украина не будет принимать участие в вокальном противостоянии.