«Не в тему!»: Анастасия Тарасова в белых сапожках не впечатлила фанатов

Анастасия Тарасова, ухаживающая за маленькой дочерью, старается следить за модными тенденциями, приобретать одежду и обувь из последних коллекций. В гардеробе супруги футболиста имеются платья от Gucci, подчеркивающие стройность ног сексуальные ботфорты, популярные среди звезд массивные кроссовки. Недавно знаменитость купила невысокие белые сапожки, модные последние пару сезонов.На последнем фото Тарасова предстала перед фанатами в красном пиджаке поверх короткого черного платья. К наряду она подобрала белые сапожки. Подобное сочетание совершенно не понравилось подписчикам. «Диванные стилисты» сразу же заговорили о несочетающихся цветах и не подходящих друг другу предметах гардероба. «Сапожки супер модные, но одежда – не в тему», - отметили фолловеры.