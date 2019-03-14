В ядре Земли находятся тонны вызывающего землетрясения кислорода





Физик из Университетского колледжа Лондона рассказал, почему ядро Земли хранит в себе кислород. Внешнее и внутреннее ядра планеты разные по плотности, однако в твёрдом состоянии они отличались бы всего на 1,5 процента. Измерения сейсмической активности показывают разницу в 5 процентов.Таким образом, внешний слой разбавлен лёгким элементом, и учёные полагают, что это кислород. Его также много в силикатных расплавах земной мантии. У жидкого железа не та же структура, что у ржавчины. Условия в центре Земли характеризуются огромным давлением и температурой. Жидкий слой с кислородом плавает на самой поверхности океана из железа.Состав ядра влияет на происходящие процессы, определяя характер землетрясений и вулканических извержений. В дальнейшем физики планируют измерить геонейтрино, то есть нейтрино из земного ядра, чтобы получить о нём больше данных.