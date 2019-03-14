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В ядре Земли находятся тонны вызывающего землетрясения кислорода

В ядре Земли находятся тонны кислорода, вызывающего землетрясения и извержения вулканов. Элемент разбавляет жидкое железо, не давая ему стать твёрдым.
В ядре Земли находятся тонны вызывающего землетрясения кислорода

Физик из Университетского колледжа Лондона рассказал, почему ядро Земли хранит в себе кислород. Внешнее и внутреннее ядра планеты разные по плотности, однако в твёрдом состоянии они отличались бы всего на 1,5 процента. Измерения сейсмической активности показывают разницу в 5 процентов.

Таким образом, внешний слой разбавлен лёгким элементом, и учёные полагают, что это кислород. Его также много в силикатных расплавах земной мантии. У жидкого железа не та же структура, что у ржавчины. Условия в центре Земли характеризуются огромным давлением и температурой. Жидкий слой с кислородом плавает на самой поверхности океана из железа.

Состав ядра влияет на происходящие процессы, определяя характер землетрясений и вулканических извержений. В дальнейшем физики планируют измерить геонейтрино, то есть нейтрино из земного ядра, чтобы получить о нём больше данных.



 
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Наука
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 17:56

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