Диета поможет решить проблему недержания мочи
Многие люди, страдающие инконтиненцией или недержанием мочи, часто игнорируют проблему и не спешат обращаться к специалистам. Эксперты утверждают, снизить количество проявлений пикантного «неудобства» поможет правильно подобранная диета.
Как показывают многочисленные исследования, у пациентов симптомы инконтиненции обостряются при употреблении специй, цитрусовых, соков из апельсина или грейпфрута. Недержание провоцируют напитки с кофеином, раздражающим слизистую мочевого пузыря, шоколад. Ухудшает состояние больных «газировка», особенно с сахарозаменителями.
Специалисты не рекомендуют людям бороться с инконтиненцией уменьшением количества выпиваемой жидкости. Это может нарушить электролитный баланс организма, привести к обезвоживанию, вызвать запор. Недержание мочи приводит к психологическим стрессам и ухудшением качества жизни. Эксперты советуют не игнорировать проблему, при первых симптомах обращаться к урологу и исключить из меню способствующие инконтиненции продукты.
Как показывают многочисленные исследования, у пациентов симптомы инконтиненции обостряются при употреблении специй, цитрусовых, соков из апельсина или грейпфрута. Недержание провоцируют напитки с кофеином, раздражающим слизистую мочевого пузыря, шоколад. Ухудшает состояние больных «газировка», особенно с сахарозаменителями.
Специалисты не рекомендуют людям бороться с инконтиненцией уменьшением количества выпиваемой жидкости. Это может нарушить электролитный баланс организма, привести к обезвоживанию, вызвать запор. Недержание мочи приводит к психологическим стрессам и ухудшением качества жизни. Эксперты советуют не игнорировать проблему, при первых симптомах обращаться к урологу и исключить из меню способствующие инконтиненции продукты.
Общество
Добавил: Ева Вит Сегодня, 17:37