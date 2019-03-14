Диета поможет решить проблему недержания мочи





Как показывают многочисленные исследования, у пациентов симптомы инконтиненции обостряются при употреблении специй, цитрусовых, соков из апельсина или грейпфрута. Недержание провоцируют напитки с кофеином, раздражающим слизистую мочевого пузыря, шоколад. Ухудшает состояние больных «газировка», особенно с сахарозаменителями.Специалисты не рекомендуют людям бороться с инконтиненцией уменьшением количества выпиваемой жидкости. Это может нарушить электролитный баланс организма, привести к обезвоживанию, вызвать запор. Недержание мочи приводит к психологическим стрессам и ухудшением качества жизни. Эксперты советуют не игнорировать проблему, при первых симптомах обращаться к урологу и исключить из меню способствующие инконтиненции продукты.