Японское блюдо поможет похудеть и снизить риск диабета





Одним из самых распространенных болезней в мире является сахарный диабет второго типа. Если его не лечить, он может спровоцировать инсульт, сердечный приступ, проблемы с почками и зрением. Чтоб это избежать, специалисты советуют правильно питаться, сократить количество сахара до минимума, также соль и трансжиры.Результаты эксперимента показали, что у человека, который ест японскую лапшу Ширатаки, минимизируется риск диабета и понижается уровень сахара в крови при этой болезни, а также блюдо способствует потере лишнего веса.В исследовании приняли участие добровольцы со вторым типом сахарного диабета. В состав блюда входил глюкоманнан, он стабильно понижал уровень сахара и улучшал работу сердца, что и подтвердило полезные свойства лапши.Эксперты рекомендуют кушать ее по утрам, так как пропуск приема пищи увеличивает риск заболевания или усугубляет состояние. Важно вести подвижный образ жизни. Время физической активности должно составлять как минимум 2,5 часа в неделю.