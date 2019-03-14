В Испании врачи пришили мужчине пенис, отрезанный им самим





Возраст пациента – 33 года, он является гражданином Великобритании. В больницу эмигрант попал, когда местные жители вызвали службы экстренной помощи, так как заметили его окровавленного блуждающим по улицам с пакетом, в который он положил отрезанный орган. Как сообщает издание Daily Star, на момент госпитализации мужчина находился в шоковом состоянии и не мог объяснить, что с ним произошло. И хотя медики пенис пришили, они не дают гарантий, что функциональность его будет полностью восстановлена.