Над вулканом Фудзияма веб-камера запечатлела необычное облако





Видео полученное с веб-камеры было опубликовано в Интернете. На нем видно, что над вулканом Фудзияма образовалось облако, которое изначально было похоже на блюдце, а потом изменило свою форму на более вытянутую, после чего стало более плоским. Данный ролик просмотрели некоторые уфологи, которые пришли к выводу, что это может быть НЛО, замаскированное под скопление сгустившихся водяных паров в воздухе.При этом пользователи Сети не согласились с исследователями. Они уверены, что это было облако, просто оно приобрело необычную форму, чем и привлекло к себе внимание. Также они считают, что объект не двигался лишь потому, что завис между двумя слоями воздуха. Другие уверены, что на кадрах лентикулярное облако, которое не перемещается даже при очень сильном потоке ветра.