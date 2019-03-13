АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
АвтоВАЗ-2019: Главные новинки компании
EUR 74.07 USD 65.77
Курс валют на 13.03.2019

Microsoft ввела новую функцию Windows для отображения экрана Android

Microsoft ввела новую специальную функцию Windows под названием Phone Screen, которая обеспечивает отображение экрана Android на персональном компьютере. Благодаря этому пользователи получили возможность работы со многими приложениями при помощи мыши, а также клавиатуры.
Microsoft ввела новую функцию Windows для отображения экрана Android

Появление функционала в бета-версиях ОС Windows ожидается в ближайшее время. Представители Microsoft отмечают, что данная новая опция функционирует иногда некорректно. Имеются данные о проблемах с демонстрацией содержимого Always On Display, а также сенсорным осуществляемым вводом. При этом трансляция звука осуществляется через динамики мобильного устройства. Его пока нельзя перевести на персональный компьютер. Возможно, Phone Screen встроят в Your Phone. Данную программу используют как часть ОС Windows 10. Новое приложение сначала создавали, чтобы обеспечить доступ к снимкам на гаджете через компьютер для отправки, а также получения СМС.

За счёт обновления пользователи получат доступ к зеркальному отображению дисплея устройства. В данном случае будет обеспечиваться полное дублирование визуального смартфона на персональный компьютер.



 
+Дзен +Яндекс новости
Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 20:27

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ученые: У NASA будет возможность
В Италии суд оправдал насильников из-за
Певица Виктория Цыганова призналась,
Компания Audi анонсировала презентацию
Анна Седокова назвала Анатолия Цоя
АвтоВАЗ-2019: Главные новинки компании
В Великобритании мужчина едва не умер
Microsoft ввела новую функцию Windows
Анастасия Волочкова опровергла слухи об
Медики назвали указывающие на проблемы
В сети появилась информация о новом
Анита Цой молится за здоровье болеющей
Ольга Рапунцель и Дмитрий Дмитренко
Пух и размер с индейку: Ученые сделали
Учёные объяснили причину затишья перед
Звезда «Дома-2» Женя Феофилактова
Фотошпионы засняли во время испытаний
Побои первого мужа и измены Абдулова:
Владимир Ефимов: «Москва играет
В Кемеровской области мужчина
Физики из МФТИ сумели на долю секунды
Анастасия Шубская в черном боди
Ксению Бородину опять заподозрили в
Apple показала 4 коротких видео из
Кейт Миддлтон появилась в старом
Врачи дали рекомендации, как сохранить
FAW объявила о снижении цен на
Звезда «Дома-2» Женя Феофилактова
Отец Юлии Началовой рассказал о ее
Врачи: У Юлии Началовой диагностировано
Просмотреть все новости