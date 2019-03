Microsoft ввела новую функцию Windows для отображения экрана Android

Появление функционала в бета-версиях ОС Windows ожидается в ближайшее время. Представители Microsoft отмечают, что данная новая опция функционирует иногда некорректно. Имеются данные о проблемах с демонстрацией содержимого Always On Display, а также сенсорным осуществляемым вводом. При этом трансляция звука осуществляется через динамики мобильного устройства. Его пока нельзя перевести на персональный компьютер. Возможно, Phone Screen встроят в Your Phone. Данную программу используют как часть ОС Windows 10. Новое приложение сначала создавали, чтобы обеспечить доступ к снимкам на гаджете через компьютер для отправки, а также получения СМС.За счёт обновления пользователи получат доступ к зеркальному отображению дисплея устройства. В данном случае будет обеспечиваться полное дублирование визуального смартфона на персональный компьютер.