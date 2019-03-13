Microsoft ввела новую функцию Windows для отображения экрана Android
Microsoft ввела новую специальную функцию Windows под названием Phone Screen, которая обеспечивает отображение экрана Android на персональном компьютере. Благодаря этому пользователи получили возможность работы со многими приложениями при помощи мыши, а также клавиатуры.
Появление функционала в бета-версиях ОС Windows ожидается в ближайшее время. Представители Microsoft отмечают, что данная новая опция функционирует иногда некорректно. Имеются данные о проблемах с демонстрацией содержимого Always On Display, а также сенсорным осуществляемым вводом. При этом трансляция звука осуществляется через динамики мобильного устройства. Его пока нельзя перевести на персональный компьютер. Возможно, Phone Screen встроят в Your Phone. Данную программу используют как часть ОС Windows 10. Новое приложение сначала создавали, чтобы обеспечить доступ к снимкам на гаджете через компьютер для отправки, а также получения СМС.
За счёт обновления пользователи получат доступ к зеркальному отображению дисплея устройства. В данном случае будет обеспечиваться полное дублирование визуального смартфона на персональный компьютер.
Появление функционала в бета-версиях ОС Windows ожидается в ближайшее время. Представители Microsoft отмечают, что данная новая опция функционирует иногда некорректно. Имеются данные о проблемах с демонстрацией содержимого Always On Display, а также сенсорным осуществляемым вводом. При этом трансляция звука осуществляется через динамики мобильного устройства. Его пока нельзя перевести на персональный компьютер. Возможно, Phone Screen встроят в Your Phone. Данную программу используют как часть ОС Windows 10. Новое приложение сначала создавали, чтобы обеспечить доступ к снимкам на гаджете через компьютер для отправки, а также получения СМС.
За счёт обновления пользователи получат доступ к зеркальному отображению дисплея устройства. В данном случае будет обеспечиваться полное дублирование визуального смартфона на персональный компьютер.
Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 20:27