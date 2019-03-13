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Ольга Рапунцель и Дмитрий Дмитренко подрались на глазах у 11-месячной Василисы

«Брендовое» семейство реалити-шоу «Дом-2» Ольги Рапунцель и Дмитрия Дмитренко в очередной раз подрались на глазах у маленькой Василисы.
Ольга Рапунцель и Дмитрий Дмитренко подрались на глазах у 11-месячной Василисы

Как оказалось, мир между Ольгой и Дмитрием, который якобы наступил на днях, не смог продлиться долго.

Вчера в социальных сетях появилась видеозапись, на которой запечатлено, как Дмитренко и Рапунцель перешли от выяснений отношений на камеру к дракам на глазах 11-месячной Василисы.

Нужно сказать, что ролик распространился по Сети в считанные минуты, а поведение Ольги и Дмитрия повергло в шок многочисленных телезрителей. По мнению некоторых поклонников реалити-шоу «Дом-2», маленькую Василису необходимо в срочном порядке забрать у таких «непутевых родителей».
Ольга Рапунцель и Дмитрий Дмитренко подрались на глазах у 11-месячной Василисы

«Кошмар! Василиску нужно срочно забрать у них! Вы что.. Они ей психику своими драками и постоянными скандалами нарушат! Бедная девочка!», - пишут в Сети.

Стоит отметить, что на данный момент сложно сказать, почему Рапунцель и Дмитренко не только поскандалили, но и перешли к применению силы, и все это на глазах у 11-месячной наследницы. Впрочем, фанаты телепроекта убеждены, что супруги вновь поссорились из-за родительницы Дмитрия.

К слову, на видео отчетливо видно, что первой набросилась с кулаками именно Рапунцель. Дмитренко в свою очередь сначала пытался успокоить избранницу, но увидев, что супруга продолжает бросаться на него, решил тоже применить силу.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 19:27

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