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Анита Цой молится за здоровье болеющей Юлии Началовой

Анита Цой обеспокоена состоянием своей коллеги по шоу-бизнесу Юлии Началовой. Певица молится за здоровье артистку, пребывающей в больнице, и желает ей скорее пойти на поправку.
Анита Цой молится за здоровье болеющей Юлии Началовой

Цой не понаслышке знает, как важна в такие сложные моменты поддержка друзей. Не так давно знаменитость и сама пережила непростой период из-за проблем со здоровьем, перенесла экстренную операцию на желчном пузыре. Забота медиков и добрые слова фанатов, близких и совершенно незнакомых людей помогли ей справиться с болезнью.

Теперь Цой поддерживает за свою коллегу, введенную в искусственную кому. У Началовой обострилась подагра, и до критического уровня поднялся сахар в крови. Специалистам удалось стабилизировать состояние артистки, но она все еще находится в тяжелом состоянии. Анита Цой молится за знаменитость и надеется, что вскоре ей станет лучше, и она сможет радовать поклонников своим творчеством.



 
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Добавил: Ева Вит Сегодня, 19:35

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