Анита Цой молится за здоровье болеющей Юлии Началовой





Цой не понаслышке знает, как важна в такие сложные моменты поддержка друзей. Не так давно знаменитость и сама пережила непростой период из-за проблем со здоровьем, перенесла экстренную операцию на желчном пузыре. Забота медиков и добрые слова фанатов, близких и совершенно незнакомых людей помогли ей справиться с болезнью.Теперь Цой поддерживает за свою коллегу, введенную в искусственную кому. У Началовой обострилась подагра, и до критического уровня поднялся сахар в крови. Специалистам удалось стабилизировать состояние артистки, но она все еще находится в тяжелом состоянии. Анита Цой молится за знаменитость и надеется, что вскоре ей станет лучше, и она сможет радовать поклонников своим творчеством.