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В сети появилась информация о новом кроссовере KIA Sorento

Южнокорейская автомобилестроительная компания KIA начала испытания новой модели Sorento на дорогах. Машина, которую тестировали, была скрыта под камуфляжем, ее заметили на одной из стоянок в Корее. Первые шпионские снимки новинки появились в местном издании Thekoreancarblog.
В сети появилась информация о новом кроссовере KIA Sorento

На фотографиях видно, что четвертое поколение линейки Sorento очень изменилось во внешнем виде. Оставив фирменный стиль компании, автомобиль получил улучшенную головную оптику на LED-матрицах, иную решетку для радиатора, хромированный декор передних крыльев и боковые зеркала другой формы.

Внутрь машины заглянуть не получилось, поэтому можно отметить лишь изменения дверных ручек и карт.

Предполагают, что двигатель и модульное шасси новая модель разделит с Hyundai Santa Fе. Если это так, то KIA Sorento получит два дизельных агрегата. Один - объемом 2,0 л, второй - 2,2 л, и отдачей 186 и 202 лошадиных сил соответственно. Также будет бензиновый турбомотор на 2,0 литра мощностью 240 л.с. Во всех случаях трансмиссия «автомат» будет 8-ступенчатой. Как и прежде, полный привод будет доступен как опция.

Стоимость новой модели «Соренто» пока неизвестна, эта информация станет доступна ближе к 2020 году, ведь тогда ожидается поступление кроссовера к дилерам.



 
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Добавил: Якимова Ирина Сегодня, 19:48

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