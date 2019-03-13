В сети появилась информация о новом кроссовере KIA Sorento





На фотографиях видно, что четвертое поколение линейки Sorento очень изменилось во внешнем виде. Оставив фирменный стиль компании, автомобиль получил улучшенную головную оптику на LED-матрицах, иную решетку для радиатора, хромированный декор передних крыльев и боковые зеркала другой формы.Внутрь машины заглянуть не получилось, поэтому можно отметить лишь изменения дверных ручек и карт.Предполагают, что двигатель и модульное шасси новая модель разделит с Hyundai Santa Fе. Если это так, то KIA Sorento получит два дизельных агрегата. Один - объемом 2,0 л, второй - 2,2 л, и отдачей 186 и 202 лошадиных сил соответственно. Также будет бензиновый турбомотор на 2,0 литра мощностью 240 л.с. Во всех случаях трансмиссия «автомат» будет 8-ступенчатой. Как и прежде, полный привод будет доступен как опция.Стоимость новой модели «Соренто» пока неизвестна, эта информация станет доступна ближе к 2020 году, ведь тогда ожидается поступление кроссовера к дилерам.