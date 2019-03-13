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Медики назвали указывающие на проблемы с почками основные симптомы

Медики назвали главные признаки, свидетельствующие о появлении нарушений в работе такого важнейшего для жизнедеятельности органа как почки. Специалисты рекомендуют обратить внимание на указанные симптомы, так как лучше вовремя диагностировать патологию.
Медики назвали указывающие на проблемы с почками основные симптомы

К признакам дисфункций почек эксперты отнесли постоянную усталость. Это связано с выработкой гормона эритропоэтина, участвующего в образовании красных тел, транспортирующих кислород к клеткам. Нарушения данной функции могут спровоцировать анемию и ощущение усталости.

Следующий важный признак – появление изменений в мочеиспускании и самой моче. Если человек начал больше или же меньше ходить в туалет, а моча приобрела едкий запах и стала желтее, чем обычно или имеет примеси крови, следует срочно обратиться к врачу.

Ещё один симптом – появление отеков на лице, ногах и других участках. Они указывают на то, что почки по какой-то причине не могут регулировать уровень жидкости в организме и выводить «отходы», что приводит к задержке воды.

У пациентов, страдающих от заболеваний почек, нередко появляются боли в области спины или задней части туловища, наиболее близкой к расположению парного органа. Медики отметили, что при наличии камней в почках или других воспалительных процессах боль может возникать в пояснице и в паху.
Медики назвали указывающие на проблемы с почками основные симптомы

Помимо этого, о нарушениях работы почек, как правило, свидетельствует неприятный запах и «металлический» привкус во рту. К другим немаловажным симптомам следует отнести появление сыпи на кожном покрове, сопровождающееся ощущениями зуда и аллергии, а также наличие высокого артериального давления. Последнее может быть вызвано задержкой натрия и жидкости в организме, - заключили врачи.



 
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Наука
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 20:01

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