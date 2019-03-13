Учёные объяснили причину затишья перед надвигающимся штормом





Ими был создан миниатюрный шторм. Данный эксперимент исследователи провели в рамках небольшого канала с водой. При помощи специальной камеры они снимали образования капель под воздействием ветра при скорости 10 000 кадров за секунду. Нижегородскими учеными был поставлен эксперимент, который имитирует условия морей, расположенных в умеренных широтах. Как объясняют специалисты, в случае увеличения скорости ветра, на воде образуется больше пены. Она в свою очередь подавляет короткие волны, а также ветровую рябь. При этом поверхность воды сглаживается. Исследователи теперь хотят выяснить, как такие процессы происходят в арктических морях.Такие эксперименты позволят создать определённые теоретические модели, которые смогут в дальнейшем повысить точность метеопрогнозов.