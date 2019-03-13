В Самарской области выпал снег с насекомыми





В военном городке Балашейке местные жители заметили странное явление - осадки с живыми насекомыми. Там шел снег со «снежными блохами», так их назвали очевидцы.Явление,подобное этому, уже случалось в России. Это было в апреле 2015 года в Якутии. Тогда насекомыми оказались коллемболы, или ногохвосты. Как известно, они не опасны для людей и животных.Ранее в Сызрани было зафиксировано рекордное количество снега за двенадцать лет, толщина покрытия земли составила 1,4 см осадков тогда, когда предыдущий рекорд составил 0,91 см.