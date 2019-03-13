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В Самарской области выпал снег с насекомыми

В Самарской области под Сызранью выпал снег с живыми насекомыми. Это явление было зафиксировано на видео.
В Самарской области выпал снег с насекомыми

В военном городке Балашейке местные жители заметили странное явление - осадки с живыми насекомыми. Там шел снег со «снежными блохами», так их назвали очевидцы.

Явление,подобное этому, уже случалось в России. Это было в апреле 2015 года в Якутии. Тогда насекомыми оказались коллемболы, или ногохвосты. Как известно, они не опасны для людей и животных.

Ранее в Сызрани было зафиксировано рекордное количество снега за двенадцать лет, толщина покрытия земли составила 1,4 см осадков тогда, когда предыдущий рекорд составил 0,91 см.



 
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Происшествия
Добавил: Якимова Ирина Сегодня, 16:46

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