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В Адыгее женщину лишили родительских прав за избиение 4-месячной дочери

В Адыгее лишили родительских прав уроженку Северной Осетии за избиение 4-месячной дочери. Женщине грозит 10 лет тюремного заключения.
В Адыгее женщину лишили родительских прав за избиение 4-месячной дочери

По имеющийся информации, 12 марта Майкопский районный суд принял решение лишить родительских прав жительницу Краснодарского края за избиение 4-месячного ребенка. В ходе психолого-психиатрической экспертизы выяснилось, что гражданка вполне адекватна.

По словам 29-летней задержанной, из-за того, что дочь постоянно плакала, у нее сдали нервы, и она решила ее избить. 13 января ребенок поступил в клинику с многочисленными синяками и гематомами, а также с пневмонией и недостатком веса.

Во время обследования доктора диагностировали у малышки около 50 переломов. Сейчас состояние девочки удовлетворительное. После выписки из больницы ее передали в Дом ребенка.



 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 12:16

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