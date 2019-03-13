В Адыгее женщину лишили родительских прав за избиение 4-месячной дочери





По имеющийся информации, 12 марта Майкопский районный суд принял решение лишить родительских прав жительницу Краснодарского края за избиение 4-месячного ребенка. В ходе психолого-психиатрической экспертизы выяснилось, что гражданка вполне адекватна.По словам 29-летней задержанной, из-за того, что дочь постоянно плакала, у нее сдали нервы, и она решила ее избить. 13 января ребенок поступил в клинику с многочисленными синяками и гематомами, а также с пневмонией и недостатком веса.Во время обследования доктора диагностировали у малышки около 50 переломов. Сейчас состояние девочки удовлетворительное. После выписки из больницы ее передали в Дом ребенка.