Под Петербургом обнаружили убитой молодую пару





Парень и девушка, которым было по 19 лет, снимали квартиру в доме 16/9 по ул. Шувалова в поселке Ленобласть, где и были убиты. Тело парня обнаружили в ванной, а девушки - на балконе. Известно, что она прибыла из Башкирии. У погибших зафиксировано множество ножевых ранений.Местные правоохранительные органы возбуждают уголовное дело по статье «Убийство». Они планируют посмотреть записи с камер видеонаблюдения. Информации о причине убийства и подозреваемых еще нет. Ведется следствие.