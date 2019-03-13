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Под Петербургом обнаружили убитой молодую пару

Во вторник, 12-го марта в Мурино обнаружили трупы двух убитых молодых людей. Об этом известно от «Оперативного прикрытия».
Под Петербургом обнаружили убитой молодую пару

Парень и девушка, которым было по 19 лет, снимали квартиру в доме 16/9 по ул. Шувалова в поселке Ленобласть, где и были убиты. Тело парня обнаружили в ванной, а девушки - на балконе. Известно, что она прибыла из Башкирии. У погибших зафиксировано множество ножевых ранений.

Местные правоохранительные органы возбуждают уголовное дело по статье «Убийство». Они планируют посмотреть записи с камер видеонаблюдения. Информации о причине убийства и подозреваемых еще нет. Ведется следствие.



 
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Добавил: Якимова Ирина Сегодня, 12:17

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