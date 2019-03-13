Volkswagen готовит «жемчужину производительности» поколения Golf





Golf - самые продаваемые автомобили Volkswagen. Один из членов управления сообщил, что новая модель не будет электрифицирована в целях повысить доступность и экологичность. Гибрид должен выполнять не только роль спорткара.Ранее стало известно что руководство Volkswagen отказалось от выпуска серийной R400. Они обосновали это тем, что машина была бы очень высокой стоимости для покупателя, отметили, что клиент желает видеть цену не выше 56 тыс. долларов и мощность около 300 л.с.Golf R будет доступен с 40 395 долларов в Америке и с 50 100 долларов на германском рынке. Если бы модель имела мощность 400 л. с., то продажи уменьшились бы в 2 раза. Предполагают, что новинку представят не ранее, чем через полтора года.Golf R разработчики модифицировали опоры мотора и коробку передач, чтоб улучить управляемость и усилить авто. Были разговоры о планах презентации Tiguan R и Arteon R, но компания пока официально не подтвердил эти данные.