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Ученые детально описали процесс зарождения и развития жизни на Земле

Сразу после формирования нашей системы Солнце имело только 80% своей яркости, а три планеты - Земля, Марс и Венера имели все шансы и потенциал для зарождения жизни. Почему микроорганизмы стали развиваться именно на Голубой планете, объяснили детально ученые.
Ученые детально описали процесс зарождения и развития жизни на Земле

Атмосфера и условия для зарождения жизни
Ученые детально описали процесс зарождения и развития жизни на Земле

Сразу после формирования Марс, Венера и Земля имели одинаковую тонкую атмосферу, однако жизнь получила развилась только на одной из трех планет. Для этого, как рассказали ученые, должны были существовать дополнительные катализаторы. Они выделили 4 общих свойства, которыми обладают все живые организмы:

1. Жизнь имеет метаболизм, где она собирает энергию / ресурсы из внешнего источника для собственного использования.

2. Жизнь реагирует на внешние раздражители из окружающей среды и соответственно изменяет свое поведение.

3.Живой организм может расти, приспосабливаться к окружающей среде или иным образом развиваться из своей нынешней формы в другую.

4. Он может размножаться, создавая жизнеспособных потомков, которые возникают в результате собственных внутренних процессов.

Многие органические материалы - химические соединения, такие как сахара, аминокислоты, этилформиат, и даже сложные вещества, такие как полициклические ароматические углеводороды, - обнаружены в межзвездном пространстве, в астероидах, и были в изобилии на ранней Земле. Но у исследователей нет доказательств того, что жизнь началась до образования Земли.

Наличие Луны и ядра
Ученые детально описали процесс зарождения и развития жизни на Земле

Ученые считают, что Земле в зарождении живых организмов помогла Луна. Именно благодаря спутнику создавались приливы и отливы, которые перемешивали органические вещества в океане. Но был еще один очень важный фактор - это ядро. Оно подогревало планету, тем самым создавая удобный климат для жизни при низком уровне освещенности и прогрева атмосферы Солнцем. Солнечный свет, тень и ночь, циклы испарения и концентрации, поток пористой жидкости в присутствии минералов и градиенты активности воды - все это может дать возможность молекулам связываться друг с другом новыми и интересными способами.

В нижней части океанов гидротермальные жерла являются геологическими горячими точками, содержащими ионы натрия и калия, а также структуры карбоната кальция, которые могут служить шаблоном для первых клеток.

Со временем Земля сильно изменилась, как и живые организмы на нашей планете. Ученые не знают, возникла ли жизнь один раз, более одного раза или в разных местах. Однако, если реконструировать эволюционное дерево каждого существующего организма, найденного сегодня на Земле, все они имеют одного и того же предка.



 
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Наука / Авторские новости
Добавил: Кравченко Алена Сегодня, 10:16

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