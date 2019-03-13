Ученые детально описали процесс зарождения и развития жизни на Земле





Сразу после формирования Марс, Венера и Земля имели одинаковую тонкую атмосферу, однако жизнь получила развилась только на одной из трех планет. Для этого, как рассказали ученые, должны были существовать дополнительные катализаторы. Они выделили 4 общих свойства, которыми обладают все живые организмы:1. Жизнь имеет метаболизм, где она собирает энергию / ресурсы из внешнего источника для собственного использования.2. Жизнь реагирует на внешние раздражители из окружающей среды и соответственно изменяет свое поведение.3.Живой организм может расти, приспосабливаться к окружающей среде или иным образом развиваться из своей нынешней формы в другую.4. Он может размножаться, создавая жизнеспособных потомков, которые возникают в результате собственных внутренних процессов.Многие органические материалы - химические соединения, такие как сахара, аминокислоты, этилформиат, и даже сложные вещества, такие как полициклические ароматические углеводороды, - обнаружены в межзвездном пространстве, в астероидах, и были в изобилии на ранней Земле. Но у исследователей нет доказательств того, что жизнь началась до образования Земли.Ученые считают, что Земле в зарождении живых организмов помогла Луна. Именно благодаря спутнику создавались приливы и отливы, которые перемешивали органические вещества в океане. Но был еще один очень важный фактор - это ядро. Оно подогревало планету, тем самым создавая удобный климат для жизни при низком уровне освещенности и прогрева атмосферы Солнцем. Солнечный свет, тень и ночь, циклы испарения и концентрации, поток пористой жидкости в присутствии минералов и градиенты активности воды - все это может дать возможность молекулам связываться друг с другом новыми и интересными способами.В нижней части океанов гидротермальные жерла являются геологическими горячими точками, содержащими ионы натрия и калия, а также структуры карбоната кальция, которые могут служить шаблоном для первых клеток.Со временем Земля сильно изменилась, как и живые организмы на нашей планете. Ученые не знают, возникла ли жизнь один раз, более одного раза или в разных местах. Однако, если реконструировать эволюционное дерево каждого существующего организма, найденного сегодня на Земле, все они имеют одного и того же предка.