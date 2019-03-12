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Ученые: Глубокие вдохи повышают умственные способности

Глубокие вдохи, выяснили специалисты Института Вейцмана, стимулируют умственные способности. Рост производительности ученые связывают с активизацией зон мозга, отвечающих за внимание.
Ученые: Глубокие вдохи повышают умственные способности

На страницах Nature Human Behaviour специалисты описали свое исследование, направленное на изучение данного свойства. В эксперименте приняли участие 30 добровольцев, которым предварительно сделали замеры функциональности мозга. Респондентами предлагалось решить определенные задачи в моменты выдохов и вдохов. Как оказалось, при выдыхании участники исследования показали 68% правильных ответов, а при вдыхании – около 73%.

Профессор Ноам Собель, автор научной работы, подчеркнул ее важность. Ученым удалось выяснить, что мозг в различные моменты обрабатывает информацию с неодинаковой результативностью, а внимание особенно активируется при глубоком вдохе. Объяснения такой особенности эксперты планируют узнать в ходе последующих исследований.



 
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Наука
Добавил: Ева Вит Сегодня, 21:09

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