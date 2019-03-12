Ученые: Глубокие вдохи повышают умственные способности





На страницах Nature Human Behaviour специалисты описали свое исследование, направленное на изучение данного свойства. В эксперименте приняли участие 30 добровольцев, которым предварительно сделали замеры функциональности мозга. Респондентами предлагалось решить определенные задачи в моменты выдохов и вдохов. Как оказалось, при выдыхании участники исследования показали 68% правильных ответов, а при вдыхании – около 73%.Профессор Ноам Собель, автор научной работы, подчеркнул ее важность. Ученым удалось выяснить, что мозг в различные моменты обрабатывает информацию с неодинаковой результативностью, а внимание особенно активируется при глубоком вдохе. Объяснения такой особенности эксперты планируют узнать в ходе последующих исследований.