Ученые беспроводные наушники Apple AirPods наносят вред человеку





Свыше 250 ученых из разных мировых государств подписали петицию и направили её в ООН, а также ВОЗ. Из документа следует, что беспроводные наушники по типу Apple AirPods могут вызывать развитие раковых заболеваний у пользователей. По заявлению учёных, конструкция таких устройств подразумевает их связь непосредственно с мобильными гаджетами при помощи беспроводной технологии Bluetooth. Она по принципу работы похожа на маломощные радиоволны.Раньше такие волны признали канцерогенными, которые могут провоцировать развитие рака. AirPods привлекли внимание учёных вследствие глубокой их посадки в ушной раковине. По их мнению, такая особенность подвергает облучению человеческий слуховой аппарат, а также головной мозг.