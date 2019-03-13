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В США возобновятся исследования нетронутых лунных образцов

В ходе проведения конференции, которая была посвящена инициативам NASA по изучению спутника нашей планеты и Марса, стало известно, что в США возобновят исследования нетронутых лунных образцов. Речь идет о грунте массой 0,816 килограммов, который доставили полвека назад астронавты из экспедиции «Аполлон-17».
В США возобновятся исследования нетронутых лунных образцов

Как отметил Томас Зурбукен, который является помощником директора NASA по научным исследованиям, были созданы 9 групп специалистов, которые будут изучать лунный грунт. Для этого исследования ведомство выделили 8 миллионов долларов. Образцы лунного грунта, которые получили при бурении поверхности спутника Земли, доставят в лучшие лаборатории планеты для детального изучения.

Томас Зурбукен рассказал, что 0,816 килограммов лунного грунта были получены в 1972 году. Образцы частники экспедиции«Аполлон-17» привезли на Землю в закрытых контейнерах. Нетронутый грунт со спутника нашей планеты никогда не подвергался воздействию земной атмосферы и хранился в специальных условиях на территории Центра космических полетов им. Л.Джонсона.



 
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Наука
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 08:11

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