В США возобновятся исследования нетронутых лунных образцов





Как отметил Томас Зурбукен, который является помощником директора NASA по научным исследованиям, были созданы 9 групп специалистов, которые будут изучать лунный грунт. Для этого исследования ведомство выделили 8 миллионов долларов. Образцы лунного грунта, которые получили при бурении поверхности спутника Земли, доставят в лучшие лаборатории планеты для детального изучения.Томас Зурбукен рассказал, что 0,816 килограммов лунного грунта были получены в 1972 году. Образцы частники экспедиции«Аполлон-17» привезли на Землю в закрытых контейнерах. Нетронутый грунт со спутника нашей планеты никогда не подвергался воздействию земной атмосферы и хранился в специальных условиях на территории Центра космических полетов им. Л.Джонсона.